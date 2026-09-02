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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتحطي الأكل سخن في الثلاجة؟ .. اعرفي إيه اللي ممكن يحصل والطريقة الصح لحفظ الطعام

الثلاجة
الثلاجة
أسماء عبد الحفيظ

تحتار كثير من ربات البيوت في الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام المتبقي بعد الغداء، خاصة عندما يكون الطعام لا يزال ساخنًا، فهل الأفضل وضعه مباشرة داخل الثلاجة، أم الانتظار حتى يبرد تمامًا؟ وتنتشر تحذيرات كثيرة من وضع الأكل الساخن في الثلاجة، لكن ترك الطعام خارجها لفترة طويلة قد لا يكون هو التصرف الأفضل أيضًا.

الحقيقة أن طريقة تبريد الطعام وحفظه بعد الطهي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على سلامته، خاصة الأطعمة التي تحتوي على اللحوم أو الدجاج أو الأرز أو المكرونة.

ماذا يحدث عند وضع الأكل الساخن في الثلاجة؟

عند وضع كمية كبيرة من الطعام الساخن جدًا داخل الثلاجة، خاصة إذا كانت في إناء عميق، يمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل الثلاجة مؤقتًا، وهو ما قد يؤثر على الأطعمة الأخرى الموجودة بداخلها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كما أن وضع إناء كبير وممتلئ بالطعام الساخن يجعل عملية التبريد أبطأ، لأن الحرارة الموجودة في منتصف الطعام تحتاج إلى وقت أطول للخروج، وبالتالي لا يبرد الطعام بالكامل بالسرعة المطلوبة.

لكن هذا لا يعني أن الحل هو ترك الطعام على رخامة المطبخ لساعات حتى يبرد تمامًا.

هل ترك الأكل خارج الثلاجة أكثر أمانًا؟

ترك الطعام المطهي خارج الثلاجة لفترة طويلة يمكن أن يزيد من فرصة نمو البكتيريا، خصوصًا إذا كانت درجة حرارة المكان مرتفعة.

وتزداد أهمية الأمر خلال فصل الصيف، عندما تكون درجة حرارة المطبخ أعلى، لذلك لا يُفضل التعامل مع الطعام المطهي باعتباره يمكن أن يظل آمنًا لساعات طويلة لمجرد أنه تم طهيه جيدًا.

القاعدة الأهم هي عدم ترك الطعام القابل للتلف في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، مع الحرص على تبريده وحفظه بطريقة صحيحة.

الطريقة الصحيحة لحفظ الأكل المتبقي

بدلًا من وضع كمية كبيرة من الطعام الساخن في إناء واحد داخل الثلاجة، يمكن تقسيم الطعام إلى عبوات صغيرة وضحلة، لأن الكميات الصغيرة تفقد حرارتها بشكل أسرع وتبرد بصورة أكثر انتظامًا.

ويفضل أيضًا استخدام أوعية مناسبة لحفظ الطعام وترك مساحة بسيطة بينها داخل الثلاجة حتى يستطيع الهواء البارد التحرك حولها.

ومن الأخطاء الشائعة ترك الإناء مفتوحًا لفترة طويلة على الرخامة، أو ترك الطعام حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة تمامًا قبل التفكير في إدخاله الثلاجة.

ماذا عن الأرز والمكرونة والدجاج؟

الأطعمة مثل الأرز والمكرونة والدجاج واللحوم تحتاج إلى اهتمام خاص بعد الطهي، لأنها من الأطعمة التي لا يُفضل تركها لفترات طويلة في درجات الحرارة غير الآمنة.

لذلك، إذا تبقى جزء من الغداء، من الأفضل تقسيمه في أوعية مناسبة ووضعه في الثلاجة خلال الوقت المناسب بدل تركه لساعات طويلة خارجها.

كما يجب إعادة تسخين الكمية التي سيتم تناولها فقط، بدل إعادة تسخين الطعام كله أكثر من مرة.

هل وضع الأكل الساخن في الثلاجة ممنوع؟

الإجابة ببساطة: ليس ممنوعًا بشكل مطلق، لكن وضع إناء ضخم مليء بالطعام شديد السخونة داخل الثلاجة ليس الطريقة المثالية.

الأفضل هو التعامل مع الطعام بسرعة، وتقسيم الكميات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة، واستخدام أوعية ضحلة تساعد على التبريد، مع تجنب ترك الطعام لفترة طويلة في درجة حرارة الغرف.

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