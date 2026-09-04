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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر قبل تناولها.. أضرار تناول البامية

اضرار البامية
اضرار البامية
هاجر هانئ

 البامية ثمرةً تنتمي إلى الفصيلة الخبازية من النباتات الزهرية (وهي الفصيلة نفسها التي ينتمي إليها القطن والكاكاو). وتتوفر منها أصناف خضراء وحمراء، وتُقدَّر قيمة قرون بذورها القابلة للأكل لما تحتويه من بروتينات وعناصر غذائية. يمكن تناول البامية بمفردها أو استخدامها في مجموعة متنوعة من الأطباق المالحة، مثل الحساء واليخنات؛ وتتميز بمذاق خفيف يشبه طعم الأعشاب، كما أنها تكتسب قواماً هلامياً عند تسخينها أو تعريضها للماء.

أضرار تناول البامية


مشاكل المعدة: تحتوي البامية على "الفركتانات" (نوع من الكربوهيدرات) التي قد تزيد من مشاكل الأمعاء لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.


آلام المفاصل: تحتوي البامية على مادة كيميائية سامة تُعرف باسم "السولانين"، والتي قد تفاقم أعراضاً مثل الألم والالتهاب لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المفاصل، كمرض التهاب المفاصل (الروماتيزم).


حصوات الكلى: تحتوي البامية على نسبة عالية من الأوكسالات، وتُعد "أوكسالات الكالسيوم" المسبب الرئيسي لتكون حصوات الكلى؛ لذا فإن الأطعمة الغنية بالأوكسالات قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بها.


التداخل مع علاج السكري: أظهرت الدراسات أن البامية قد تعيق امتصاص دواء "الميتفورمين" المستخدم لعلاج السكري. كما يميل المصابون بالسكري من النوع الثاني إلى أن يكون لديهم بول أكثر حمضية، مما يزيد من خطر تكون حصوات الكلى عند تناول البامية.


تجلط الدم: يلعب فيتامين "ك" (K) دوراً في عملية تجلط الدم، وقد يتفاعل محتوى البامية العالي من هذا الفيتامين مع الأدوية المميعة للدم (مضادات التخثر) مثل "الكومادين" (الوارفارين). لذا، ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم توخي الحذر واستشارة الطبيب قبل إدراج البامية في نظامهم الغذائي.


رد فعل تحسسي: على الرغم من ندرة حدوث ذلك، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه البامية. وقد تشمل الأعراض الحكة، والطفح الجلدي (الشرى)، والشعور بوخز أو تنميل داخل الفم أو حوله، وصعوبة في التنفس، واحتقان الأنف.

البامية بروتينات التهاب المفاصل حصوات الكلى علاج السكري الطفح الجلدي

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