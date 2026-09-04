لإنتاج وسائل قتالية.. جيش الاحتلال يزعم تدمير أكثر من 30 مخرطة في نابلس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الإنتهاء من عملية عسكرية بالتعاون مع الشاباك في نابلس وقراها استمرت 48 ساعة واعتقلنا 10 مطلوبين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له : دمرنا خلال العملية في نابلس أكثر من 30 مخرطة استخدمت لإنتاج وسائل قتالية.

ومنذ قليل ؛ إتهمت سرايا القدس جيش الاحتلال بمحاولة اختطاف أحد مجاهديها حيث تقدمت قوة من الميلشيات العميلة - فجر اليوم - بمساندة طائرات الاحتلال المُسيرة باتجاه منطقة القرارة "شارع الجميزة" شمالي خانيونس.

وقالت سرايا القدس في بيان لها : تمكن مجاهدونا في محيط المكان من كشف القوة المتوغلة أثناء عملية الاختطاف والاشتباك معها بالقنابل والأسلحة المتوسطة من المسافة صفر وإيقاع عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأضافت سرايا القدس : تدخل الطيران المُسير الصهيوني لمساعدة القوة العميلة على الانسحاب من المكان وقد قام أفراد من القوة العميلة بتصفية المجاهد المختطف/ فادي علي العبادلة بإطلاق النار عليه وتركه في مكان الحدث ساحبة معها عناصرها المصابين والقتلى