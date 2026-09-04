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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان
أ ش أ

أفادت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان بالقصف المدفعي والتفجيرات العنيفة.

وذكر وسائل إعلام محلية أن دبابة «ميركافا» إسرائيلية معادية استهدفت أحياء في بلدة زوطر الشرقية، لجهة بلدة ميفدون، في وقت ترددت أصوات تفجيرات متتالية، ترافقت مع أصوات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، سُمعت من جهة الأطراف الغربية للبلدة التي تعرضت وأطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، في ظل استمرار التصعيد الميداني في المنطقة.

وفي قضاء صور، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم محيط بلدتي بيت ليف وصربين، بعدما طال بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد.

وفي السياق ذاته، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرًا عنيفًا في محيط بلدة كفرتبنيت، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية.

وسائل إعلام لبنانية جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي والتفجيرات العنيفة

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