رئيس كوريا الجنوبية يزور فرنسا الأسبوع المقبل

أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية وي سونج-لاك اليوم الجمعة أن الرئيس لي جيه ميونج سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا الأسبوع المقبل.

وقال وي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. مشيرا إلى أن "لي" و"ماكرون" سيترأسان يوم الإثنين المقبل قمة لوميير لمناقشة مستقبل صناعة السينما في عصر الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في قرية "سان بول دي فينس" بالقرب من منطقة "الريفييرا الفرنسية" مع مشاركين من أكثر من 55 دولة.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن يصل "لي" إلى فرنسا بعد غد الأحد حيث سيحضر القمة قبيل التوجه إلى العاصمة "باريس" لإجراء محادثات قمة مع ماكرون يوم الثلاثاء المقبل، ثم يختتم زيارته يوم الأربعاء المقبل.

وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية وي سونج-لاك إن سول تتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية بين البلدين من خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي، وأيضا إلى خلق زخم جديد لتوسيع نطاق الدبلوماسية مع أوروبا.