محافظ شمال سيناء : الكرفانات الطبية تدعم المنظومة الصحية بالمحافظة

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أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن الكرفانات الطبية المجهزة تدعم المنظومة الصحية وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ شمال سيناء اليوم /الجمعة/ - يرافقه الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الكرفانات الطبية المجهزة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة.

واطلع مجاور ورئيس الهيئة - وفقا لبيان صادر عن المحافظة - على التجهيزات والإمكانات الطبية داخل الكرفانات، وآليات تشغيلها والاستفادة منها في تقديم الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين.

وأضاف المحافظ: أن الكرفانات جاءت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» والهلال الأحمر المصري، لتعزيز الخدمات الصحية بشمال سيناء.