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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ شمال سيناء : الكرفانات الطبية تدعم المنظومة الصحية بالمحافظة

محافظ شمال سيناء : الكرفانات الطبية تدعم المنظومة الصحية بالمحافظة
محافظ شمال سيناء : الكرفانات الطبية تدعم المنظومة الصحية بالمحافظة
أ ش أ

 أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور أن الكرفانات الطبية المجهزة تدعم المنظومة الصحية وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ شمال سيناء اليوم /الجمعة/ - يرافقه الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الكرفانات الطبية المجهزة لدعم الخدمات الصحية بالمحافظة.

واطلع مجاور ورئيس الهيئة - وفقا لبيان صادر عن المحافظة - على التجهيزات والإمكانات الطبية داخل الكرفانات، وآليات تشغيلها والاستفادة منها في تقديم الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين.

وأضاف المحافظ: أن الكرفانات جاءت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» والهلال الأحمر المصري، لتعزيز الخدمات الصحية بشمال سيناء.

محافظ شمال سيناء خالد مجاور الكرفانات الطبية المجهزة المنظومة الصحية

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