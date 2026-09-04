روسيا تعرض أحدث الأسلحة الجوية والدفاعية في معرض العلمين الدولي 2026

تستعد شركة "روسبورون إكسبورت" الروسية للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران 2026، المقرر إقامته في مطار العلمين الدولي بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026، بعرض أحدث منتجات الصناعات الدفاعية الروسية في مجالي الطيران والدفاع الجوي.

شركة "روسبورون إكسبورت"

جناح روسي موسع لمنتجات "وُضعت تحت الاختبار القتالي"

وفقا لوكالة سبوتنيك، أعلنت الشركة في بيان أن الجناح الروسي سيضم إلى جانب "روسبورون إكسبورت" كلاً من "ألماز-أنتي" للدفاع الجوي، وشركة الصواريخ التكتيكية، وأنظمة "روستيخ" عالية الدقة، وستُعرض الأسلحة والمعدات في الأجنحة الثابتة وفي عروض جوية فوق سماء العلمين.

وقال ألكسندر ميخيف، نائب رئيس مجلس إدارة "سويوزماش" والمدير العام لـ"روسبورون إكسبورت":"مصر هي أهم شريك استراتيجي لروسيا، ويتسم التعاون العسكري التقني بيننا بتاريخ طويل وتطور مستمر بما يتماشى مع اتجاهات السوق العالمية".

وأضاف أن الشركة أعدت جناحاً يعرض أحدث المنتجات الروسية الواعدة لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي خضعت جميعها لاختبارات في ظروف قتالية واقعية.

وأكد أن عدداً من هذه المنتجات يُعرض لأول مرة على مستوى العالم.مقاتلات وطائرات مسيرة وأنظمة جو-جو في العرض الجوي.

"روسبورون إكسبورت"

وتتصدر العروض الجوية مقاتلة الجيل الخامس Su-57E، المزودة بترسانة متنوعة من الصواريخ تشمل: صاروخ RVV-MD2 قصير المدى صاروخ RVV-BD بعيد المدى صاروخ Kh-38MLE جو-أرض صاروخ Kh-69 الشبح عالي الدقة صاروخ Kh-58UShKE المضاد للرادار.

كما سيشهد المعرض أول ظهور لطائرات S-71M وS-71K المسيرة، المصممة للإطلاق من مقاتلات الجيل الخامس.

وتعرض الشركة أيضاً طائرة التدريب القتالي المطورة Yak-130M، التي تراها الشركة مقاتلة خفيفة بفضل رادارها من نوع AESA وقدراتها الدفاعية والاستطلاعية ومدى صواريخها جو-جو. وستقدم مقاتلة Su-57E عروضاً استعراضية لإبراز أدائها العالي.

منظومات دفاع جوي ومكافحة مسيرات لأول مرة خارج روسيا

في العرض الثابت، تبرز أنظمة الدفاع الجوي عبر أجنحة "روسبورون إكسبورت" وشركة الأنظمة عالية الدقة القابضة التابعة لـ"روستيخ".

ويُعرض لأول مرة خارج روسيا نظام TKB-1167 للاشتباك مع الأهداف الجوية، وهو وحدة قتالية مزودة بـ4 رشاشات قادرة على الكشف والتتبع والتدمير الذاتي والآلي للطائرات المسيرة. كما يُعرض نظام المدفعية المضادة للطائرات ZAK-30 "سيتاديل" المزود بقذائف قابلة للبرمجة.

ويظهر أيضاً نظام الدفاع الجوي "بانتسير-SMD-E" ونظام "فيربا" المحمول، اللذان يحظيان بمكانة متقدمة في قطاع الدفاع الجوي قصير المدى بعد إثبات فعاليتهما في حماية المنشآت من المسيرات والصواريخ في ظروف قتالية. ويُقترح كذلك نظام لمراقبة المجال الجوي لكشف الأهداف.

"روسبورون إكسبورت"

تركيز على الذخائر المتسكعة والخبرة القتالية

وتتوقع "روسبورون إكسبورت" اهتماماً كبيراً بالذخائر المتسكعة والأنظمة القائمة على المسيرات، ومنها:

"لانسيت-إي" من شركة "زالا"، و"كوب-10إي" و"كوب-10إم إي" و"كوب-2إي" مع طائرة الاستطلاع "سكات 350إم"، ونظام "روس-بي إي" من شركة كلاشينكوف، وطائرة الاستطلاع "إس 350إم-إي".

كما سيتم عرض مجموعة معدات مروحية الاستطلاع والهجوم "كا-52إي" المطورة، بما في ذلك النظام الكهروبصري GOES-451M وصاروخ "305إي" الخفيف متعدد الأغراض.

مباحثات مع وفود إفريقية وعربية

وأكدت الشركة أنها ستعقد خلال المعرض محادثات مع وفود من الدول الصديقة حول كامل الأسلحة المعروضة، إلى جانب لقاءات مع ممثلين عن القوات المسلحة والصناعات الدفاعية في دول إفريقية وشرق أوسطية لبحث آفاق التعاون العسكري التقني ومشاريع الشراكة الصناعية.