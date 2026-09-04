تضاعف مرتقب لأسطول الطائرات التجارية في أفريقيا بحلول 2045 مع طفرة في السفر

توقعت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أن يتضاعف حجم أسطول الطائرات التجارية في القارة الإفريقية بحلول عام 2045، مدفوعًا بتنامي أعداد السكان الشباب وتزايد معدلات التحضر، وهما عاملان يُتوقع أن يعززا الطلب على السفر داخل القارة وباتجاه منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا التوقع ضمن التقرير السنوي الصادر عن الشركة تحت عنوان "توقعات السوق التجارية"، والذي رصد أبرز ملامح النمو المرتقب في قطاع الطيران الإفريقي خلال العقدين المقبلين.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع عدد الطائرات العاملة في إفريقيا من 755 طائرة في عام 2025 إلى نحو 1,625 طائرة بحلول عام 2045، وهو ما يستلزم تسليم نحو 1,165 طائرة جديدة خلال هذه الفترة. وستمثل الطائرات ذات الممر الواحد، المستخدمة أساسًا في الرحلات الداخلية والإقليمية، الحصة الأكبر من هذه التسليمات بواقع 870 طائرة، أي ما يقارب ثلاثة أرباع الإجمالي المتوقع.

في المقابل، تتوقع بوينج تسليم 240 طائرة عريضة تستخدم غالبًا في الرحلات الدولية الطويلة، إلى جانب 15 طائرة شحن.

ومن المنتظر أن تنمو حركة الركاب داخل القارة الإفريقية بمعدل سنوي يبلغ 6.5% حتى عام 2045، فيما ستغدو حركة السفر بين إفريقيا والشرق الأوسط الأسرع نموًا بين الأسواق الرئيسية للقارة، بمعدل سنوي قدره 7.1%، بينما تتوقع بوينج أن تنمو حركة النقل بين إفريقيا وأوروبا بوتيرة أقل، تبلغ 3.4% سنويًا.

أما على صعيد الشحن الجوي، فمن المتوقع أن يرتفع عدد طائرات الشحن العاملة في القارة من 60 إلى 150 طائرة، بفضل النمو المتنامي في قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والصادرات

وأشار التقرير إلى أن شركات طيران كبرى، من بينها الإثيوبية ومصر للطيران وكينيا للطيران، والتي تعتمد أساطيلها بشكل رئيسي على طائرات بوينج وإيرباص في رحلاتها الطويلة، تهيمن حاليًا على سوق الطيران الإفريقي، في حين تلجأ شركات الطيران الإفريقية عادة إلى طائرات إمبراير وإيه تي آر ودي هافيلاند في تشغيل خطوطها الإقليمية.

وفي هذا السياق، صرح شهاب متين، المدير الإداري للتسويق التجاري لدى بوينج في إفريقيا والشرق الأوسط، بأن السوق الإفريقية "تدخل مرحلة من النمو المستدام، مدفوعة بتحسن الربط الجوي وتوسع حركة السفر بين دول القارة وتعميق الروابط الاقتصادية"، مؤكدًا أن بوينج قادرة أيضًا على تلبية احتياجات شركات الطيران الإقليمية.

كما قدرت بوينج قيمة سوق خدمات الطيران في إفريقيا، التي تشمل الصيانة والإصلاح والتجديد والخدمات الرقمية، بنحو 140 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2045. ويستلزم هذا التوسع المتوقع توظيف نحو 75 ألف موظف إضافي في قطاع الطيران، من بينهم 22 ألف طيار و25 ألف فني و28 ألف من طاقم الضيافة الجوية.

وشددت بوينج على أن هذه التوقعات تمثل رؤية استراتيجية طويلة الأجل لتطور السوق، وليست بمثابة تقديرات لأوامر شراء فعلية.

تعكس هذه التوقعات تحولًا أوسع في خريطة الطيران العالمي، حيث تتجه شركات تصنيع الطائرات الكبرى إلى إعادة النظر في الأسواق الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي، بعدما بلغت أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا مستويات متقدمة من النضج. وتحظى إفريقيا، بما تمتلكه من قاعدة سكانية شابة ومعدلات تحضر متسارعة، بفرصة لتوسيع قطاع الطيران المدني.