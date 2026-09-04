إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق مصر الإسماعيلية بجوار محور 30 يونيو

شهد طريق «مصر الإسماعيلية» الصحراوي، بجوار محور 30 يونيو، حادث تصادم سيارة سوزوكي بعدد من السيارات، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وتلقت غرفة عمليات الشبكة الوطنية للسلامة العامة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل مصابين اثنين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تعاملت الفرق الطبية مع مصابين اثنين في موقع البلاغ، إلا أنهما رفضا النقل إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير الحركة المرورية.