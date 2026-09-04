موسكو: روسيا توجه حاليا 94% من صادراتها النفطية إلى دول صديقة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تصدّر حاليًا 94% من صادراتها النفطية إلى دول صديقة.

ونقلت وكالة "سبوتنك"، اليوم الجمعة، عن نوفاك قوله، خلال "منتدى الأعمال الروسي الصيني للطاقة"، المنعقد على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي" بمدينة فلاديفوستوك الروسية: "إجمالًا، تُصدّر روسيا اليوم 94% من صادراتها النفطية إلى دول صديقة".

وأضاف: "بحلول عام 2030، وفقًا لتقديراتنا، ستستحوذ الصين على أكثر من 60% من إجمالي صادرات الغاز الروسية".

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن "روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة بين موردي النفط إلى الصين؛ حيث ارتفعت صادراتها بنسبة 25% خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام".

وتابع: "تمثل المرحلة التالية من التعاون تعزيز قدرة التعاون في مجال الطاقة على الصمود في وجه العوامل الخارجية. ولتحقيق ذلك، لا بد من تطوير البنية التحتية للمشاريع العابرة للحدود، من خلال بناء وتحديث خطوط أنابيب الغاز والنفط، ومرافق الموانئ، ومنشآت الطاقة، وممرات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى معالجة قضايا التأمين".