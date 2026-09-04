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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القصبي يشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الآسيوي للسكان بكوالالمبور

عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
فريدة محمد

شارك الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الآسيوي للسكان، الذي عُقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة نخبة من القيادات البرلمانية والسياسية والخبراء المعنيين بقضايا السكان والتنمية من عدد من الدول الآسيوية.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع أهمية تعزيز الاهتمام الدولي بقضايا السكان، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن التعامل مع التحديات السكانية لم يعد شأناً محلياً، وإنما يتطلب رؤية متكاملة وتعاوناً إقليمياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار القصبي إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول في مجالات السياسات السكانية، والرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز حقوق الإنسان، بما يدعم جهود الدول في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستقراراً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماع، عقد الدكتور عبدالهادي القصبي عدداً من اللقاءات المهمة مع شخصيات سياسية وبرلمانية دولية، من بينها لقاء مع الدكتورة كيماكوا كيومو، وزيرة الخارجية اليابانية السابقة ورئيسة الاتحاد البرلماني الآسيوي للسكان، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا المرتبطة بالسكان والتنمية، إلى جانب دعم التواصل البرلماني بين الدول العربية والآسيوية.

كما التقى القصبي مع معالي البروفيسور كيزو تيكامي، وزير الصحة والعمل الياباني الأسبق، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الصحية والاجتماعية والسكانية، والاستفادة من التجارب اليابانية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية والتنمية البشرية.

وشهدت اللقاءات التأكيد على أهمية بناء جسور جديدة للتعاون بين المنطقة العربية والدول الآسيوية، وتعزيز التنسيق البرلماني بما يفتح المجال أمام مبادرات مشتركة تسهم في دعم قضايا السكان والتنمية وحقوق الإنسان، وتدفع نحو تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي أن التعاون البرلماني يمثل أحد المسارات المهمة لدعم جهود التنمية وتعزيز الحوار بين الشعوب والدول، مشيراً إلى أن القضايا السكانية والاجتماعية والصحية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى، خاصة في ظل المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتأتي مشاركة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري في الاجتماع السنوي للمنتدى الآسيوي للسكان في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها البرلماني في المحافل الدولية والإقليمية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الدول الآسيوية في الملفات ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها السكان والتنمية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

عبدالهادي القصبي حقوق الإنسان الانسان القصبي مجلس النواب

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