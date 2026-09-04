الرئيس عون: تحرير المحتجزين اللبنانيين خطوة أولى نحو استعادة السيادة كاملة

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، عن شكره لكل المساعي والجهود التي بُذلت، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، والجهات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أدت اليوم إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين لدى الحكومة الإسرائيلية.

وقال عون إن "هذه الخطوة الأولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب، بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة التي نص عليها إطار العمل الثلاثي، وصولاً إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، غير منقوصة شبراً من أرضنا، ولا ناقصة إنساناً من شعبنا".

وهنأ الرئيس عون الأسرى المحررين وأهلهم وعائلاتهم، مجدداً العهد على استمرار العمل لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة.

وقال: "ليحيا اللبنانيون جميعاً بكرامة في وطن حر، لا سلاح على أرضه إلا لقواه الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائه إلا لدولته الحامية الضامنة القادرة والعادلة".