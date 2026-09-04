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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"وفا": 17 شهيدا في محافظة القدس منذ بداية العام

"وفا": 17 شهيدا في محافظة القدس منذ بداية العام
"وفا": 17 شهيدا في محافظة القدس منذ بداية العام
أ ش أ

 أفادت محافظة القدس، بأن عدد الشهداء في محافظة القدس منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 17 شهيدا، بعد استشهاد الشاب إبراهيم الهندي (33 عاما)، فجر اليوم الجمعة، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس المحتلة.

وأكدت المحافظة، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن استشهاد الهندي يأتي في سياق سياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن جريمة قتل الشاب إبراهيم الهندي تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستعمرين المسلحة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد إبراهيم الهندي، ليكون بذلك الشهيد المقدسي الـ53 الذي تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه منذ عام 1967، فيما أصدرت شرطة الاحتلال قرارا بفرض حظر نشر على تفاصيل وظروف استشهاده.

محافظة القدس الشهداء في محافظة القدس استشهاد الشاب إبراهيم الهندي رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة

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