مفقودون وانهيار أكثر من 100 منزل جراء أمطار غزيرة في فوجيان الصينية

أفادت السلطات المحلية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، اليوم /الجمعة/، بأن عددًا من السكان لا يزالون في عداد المفقودين، وذلك جراء أمطار غزيرة استمرت عدة أيام وتسببت في كوارث ثانوية بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ساوديل تسببت في حدوث كوارث ثانوية في بلدة هواتينغ، بمنطقة تشنغشيانغ في مدينة بوتيان، مشيرة إلى أن أكثر من 100 منزل انهار في البلدة.

وقال مسئول في حكومة البلدة إن عددًا من السكان لا يزالون في عداد المفقودين، دون أن يتضح العدد الدقيق حتى الآن.

وتجاوزت المياه أحد الحواجز المائية واخترقته نحو الساعة الثالثة بعد ظهر أمس /الخميس/، ما أدى إلى غمر قرى قريبة ومحاصرة سكانها.

وجرى إجلاء ما مجموعه 1261 شخصًا في منطقة تشنغشيانغ، مع تفعيل 30 ملجأً لإيواء المتضررين من الكوارث.

وحتى ظهر اليوم، كانت الأمطار لا تزال تهطل في بوتيان، مع توقعات بهطول أمطار خلال فترات بعد الظهر على مدى الأيام الأربعة المقبلة.