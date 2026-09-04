تجنبوا إظهار المقتنيات الثمينة.. السفارة السعودية في لندن تحذر رعاياها بعد حادث طعن

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في بريطانيا، اليوم الجمعة متابعتها باهتمام حالة مواطن سعودي تعرض لحادث طعن في منطقة مايفير وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت السفارة في بيان أنها على تنسيق مستمر مع الجهات البريطانية المختصة، وتقدم الرعاية والدعم اللازمين للمواطن حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

وقع الحادث على خلفية سرقة ساعة ثمينة، حيث يخضع الشاب الخليجي حالياً لعلاج مكثف في أحد مستشفيات لندن.

مطالبة بالإسراع في التحقيقات ومحاسبة المتورطين

وفقا لقناة العربية السعودية، شددت السفارة على أنها تتابع ملابسات الحادثة مع الجهات الأمنية المعنية، مؤكدة أهمية الإسراع في استكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة، ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة.



كما أكدت السفارة السعودية على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز سلامة المواطنين والزوار في المناطق العامة، بما يسهم في الحد من تكرار مثل هذه الحوادث وحماية مرتادي تلك المواقع الشهيرة.

تحذير للمواطنين: تجنبوا إظهار المقتنيات الثمينة



ودعت السفارة السعودية المواطنين والمواطنات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تواجدهم في الأماكن العامة بلندن، وتجنب حمل أو إظهار المقتنيات الثمينة التي قد تجعلهم عرضة للاستهداف.

وأشارت إلى توفر رقم الطوارئ لشؤون السعوديين في السفارة على: 00447799519495 للحصول على المساعدة والدعم اللازمين في الحالات العاجلة.