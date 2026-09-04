النمسا و4 دول أوروبية تسعى لإقامة مراكز ترحيل للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي بحلول 2026

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التقى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر اليوم، بأربعة من نظائره الأوروبيين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، لبحث سبل الإسراع في إنشاء مراكز لإبعاد المهاجرين (Return Hubs) خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

وأكد كارنر استهداف التحالف الخماسي — الذي يضم النمسا والدنمارك وألمانيا وهولندا واليونان — التوصل إلى اتفاق رسمي مع إحدى الدول الشريكة لاستضافة هذه المراكز بحلول نهاية عام 2026.

وتسعى هذه المبادرة إلى احتجاز الأشخاص الذين قُوبلت طلبات لجوئهم بالرفض النهائي داخل دول الاتحاد الأوروبي في مراكز خارج الحدود، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وفق آليات تسريع إجراءات الترحيل.