ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الطيني في شيتسانغ الصينية إلى 31 وفاة و531 مفقودًا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء انهيار طيني ضرب ميناء قييرونغ الحدودي في منطقة شيتسانغ الصينية إلى 31 شخصًا، فيما لا يزال 531 شخصًا في عداد المفقودين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الصين نشرت 726 جنديًا حتى أمس /الخميس/ في ميناء قييرونغ المنكوب بالانهيارات الطينية على الحدود الصينية-النيبالية في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم، ضمن مهام الإغاثة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية جيانغ بين، اليوم /الجمعة/.

وأفادت السلطات المحلية في شيتسانغ بأن سلسلة الانهيارات الطينية السريعة، التي نجمت عن انهيار جليدي في نيبال يوم 26 أغسطس، أسفرت عن وفاة 21 شخصًا، بينما لا يزال 541 آخرون في عداد المفقودين.

وقال جيانغ إن جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية أرسلا أيضًا 24 مركبة هندسية، ونفذا أكثر من 20 طلعة جوية لمروحيات وطائرات مسيرة إلى المنطقة المنكوبة.

وأوضح جيانغ، في مؤتمر صحفي، أن الجيش يواصل عمليات البحث والإنقاذ، وإزالة العوائق من الطرق، وتنفيذ عمليات النقل، ومكافحة الأوبئة، مشيرًا إلى أن القوات قدمت الرعاية الطبية للسكان المحليين وفرق الإنقاذ أكثر من 900 مرة.

وقال جيانغ إن الجيش «سيسابق الزمن للبحث عن المفقودين وتقليل الخسائر البشرية».

وأرسلت الصين أكثر من 2300 منقذ إلى المنطقة المتضررة، وتمت إعادة فتح الطريق البري المؤدي إلى ميناء قييرونغ صباح الأربعاء.

وأمس، وصلت جوًا دفعة أخرى من مساعدات الإغاثة الصينية ومجموعة من خبراء الحمض النووي الصينيين إلى كاتماندو، عاصمة نيبال، ضمن جهود الإغاثة الصينية في أعقاب الانهيار الطيني المميت.