قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1600 قرش | الجنيه الذهب في الصاغة الآن
هيرجع للشاشة وللا لأ؟ رسالة جديدة من أحمد موسى بسبب أزمته الصحية
مش كل نهجان سببه القلب.. حسام موافي يكشف أسباب ضيق التنفس
حسام موافي يوضح علامات فشل الجانب الأيمن والأيسر من القلب
سعر الدولار الآن.. الجنيه يتحسن والاحتياطي الأجنبي يقفز لرقم قياسي
وقع في كمين إلكتروني.. اعتقال حاخام أمريكي بعد اتهامه بمحاولة استدراج قاصر جنسيا
تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
شرط مفاجئ من بيزيرا للزمالك فبل العودة إلى القاهرة.. ما هو؟
الإسماعيلي يكتفي بالتعادل أمام النصر في دوري المحترفين
القومي للأورام يفتح باب العلاج والتشخيص لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
شاهد .. الإعلان الرسمي لفيلم شيش دو يتصدر تريند X في مصر والسعودية
تشكيل الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي

ارشفية
ارشفية

قال د. أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية وتحديات تنعكس على الاقتصاد المصري، موضحا أن مؤسسات التمويل الدولية كانت تنظر إلى نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 3% خلال العام المالي المنصرم، وإلى النمو الإقليمي نحو 1.5%.

وأوضح رستم في لقاء مع مراسل قناة إكسترا نيوز، أن أرقام العام المالي الماضي أظهرت استمرار النمو الاقتصادي بين قطاعات متنوعة، لافتا إلى أن عودة نشاط قناة السويس كانت عاملا مهما في تحقيق معدل النمو، مؤكدا أن نحو 1% من معدل النمو البالغ 5.1% جاء من قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9% من معدل النمو.

ولفت رستم إلى مساهمة قطاعات خدمية أخرى، مثل البنوك والشركات، في معدل النمو، قائلا إن هذا التنوع مهم، ويشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات بمرونة، وقال وزير التخطيط إن الأرقام الإيجابية التي تحققت تأتي من أن المواطن يساهم في أنشطة إنتاجية وقيمة مضافة تحقق هذه الأرقام، مؤكدا أن المواطن هو السبب فيما تحقق.

وأوضح رستم أن ما يهم المواطن ليس الأرقام فقط، وإنما الخدمات التي تعود عليه في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتمكين المواطن من متابعة أداء الاستثمارات العامة والخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والصرف الصحي، وأشار إلى العمل على إعداد خريطة تفاعلية يجري إتاحتها خلال الفترة القادمة، توضح للمواطن البعد المكاني للمشروعات في القطاعات المختلفة، وكيف سيستفيد المواطن منها خلال السنوات الثلاث القادمة.

إكسترا نيوز وزير التخطيط الاقتصاد المصري البنوك والشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. ترقب لإعلانها مجمعة لطلاب الدورين الأول والثاني

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

طليق ياسمين أبو النجا

رسالة مؤثرة من طليق الراحلة ياسمين أبو النجا بعد انتهاء مراسم العزاء

ترشيحاتنا

توتنهام

برعاية صلاح.. طرابزون سبور يدخل في مفاوضات لضم مهاجم توتنهام

محمد صلاح

طرابزون سبور يستعد لطرح مجموعة خاصة بـ محمد صلاح بعد الإقبال الكبير على قميصه

ريتشارليسون

هل يزامل صلاح؟.. مدرب توتنهام يكشف موقف ريتشارليسون بشأن طرابزون سبور

بالصور

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد