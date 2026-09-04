حريق محدود داخل شقة بميامي .. والسبب ماس كهربائي في غسالة أطفال

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة ميامي التابعة لحي المنتزه أول، شرق المحافظة، اليوم الجمعة، دون وقوع أي إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بشأن اندلاع حريق داخل شقة بشارع خالد بن الوليد بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، رفقة الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع الحريق وإخماده، مع فرض إجراءات أمنية بمحيط المكان للسيطرة على الموقف ومنع امتداد النيران.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل مطبخ الشقة الواقعة بالطابق السادس، بسبب ماس كهربائي في غسالة أطفال، ما أسفر عن اشتعال النيران وتضرر بعض محتويات المكان.

وتمكنت القوات من إخماد النيران وإجراء أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجددها، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.