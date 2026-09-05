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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»

النائب إسلام التلواني والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
النائب إسلام التلواني والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
فريدة محمد

دعا النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى الاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر» والمنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، مؤكداً أن المنصة تمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للمصريين بالخارج، وتعكس حرص الدولة على أن تظل إلى جانب أبنائها أينما كانوا.

وأشاد بإعلان وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمجلس الوطني للسياحة الصحية، بدء تنفيذ منصة «Tour 4 Cure»، مؤكداً أنها توفر آلية متكاملة للحجز والتنسيق والمتابعة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بسفر المرضى وأسرهم والتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال التلواني: المصري بالخارج يجب أن يشعر أن وطنه قريب منه دائماً، ليس فقط في الاستثمار والعمل والخدمات القنصلية، وإنما أيضاً عندما يحتاج إلى الرعاية والعلاج، مشيرا إلى أن مبادرة علاجك في مصر تترجم هذا المفهوم إلى خدمة حقيقية يستطيع المواطن الاستفادة منها.

وأكد أن المنصة الجديدة من شأنها تخفيف مشقة البحث والتنقل بين المؤسسات العلاجية، وإتاحة الوصول بصورة أكثر تنظيماً إلى المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات العلاجية المناسبة داخل مصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إطلاق المنصة يأتي كأحد ثمار مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، الذي عُقد في أغسطس الماضي، مؤكدا أن تحويل ما يُطرح في مؤتمرات المصريين بالخارج إلى مبادرات وخدمات عملية، يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة والتواصل بين الدولة وأبنائها في الخارج.

وتابع إسلام التلواني: مبادرة «علاجك في مصر» تحمل كذلك بعداً إنسانياً مهماً، حيث تمنح المصري المقيم بالخارج فرصة تلقي العلاج في وطنه، وسط أسرته وفي بيئة مألوفة، بما يحقق إلى جانب الرعاية الطبية دعماً نفسياً ومعنوياً للمريض وأسرته.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون واحدة من الوجهات المهمة للسياحة العلاجية في المنطقة، في ظل ما تمتلكه من كوادر طبية متميزة ومستشفيات ومراكز علاجية وتجهيزات حديثة، مشيراً إلى أن تطوير منظومة السياحة الصحية يمكن أن يخدم المصريين بالخارج، وفي الوقت نفسه يجذب المرضى من الدول العربية والإقليمية.

ودعا التلواني، جميع المصريين بالخارج إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها المنصة والتسجيل والاستفادة منها عبر القنوات الرسمية المعلنة، مؤكداً أن نجاح المبادرة يتطلب تعريف الجاليات المصرية بها وتسهيل وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ووجّه النائب التحية إلى وزير الصحة والسكان، ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس الوطني للسياحة الصحية، وجميع القائمين على المنظومة، مؤكداً أن «Tour 4 Cure» يمكن أن تشكل خطوة مهمة في خدمة المصريين بالخارج وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الصحية والعلاجية.

أبناء الجاليات المصرية حول العالم الجاليات المصرية حول العالم وزارة الخارجية وزارة الصحة والسكان المجلس الوطني للسياحة الصحية

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