قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم مقاتلة يونانية من طراز «إف-4 فانتوم» خلال عرض جوي شمال أثينا
أبرزها الزمالك والأهلي .. مواعيد مباريات الجولة الرابعة في الدوري المصري
سعر الذهب في الصاغة الآن
ترتيب الدوري الإسباني قبل موقعة برشلونة غدا وهزيمة ريال مدريد
ميرز: هجوم مسيرة روسيا يُظهر ما تعانيه ألمانيا من تصدع عميق
الهباش يشيد بجهود المؤسسات المصرية في دعم الوعي بالقضية الفلسطينية
الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر
الكهرباء تكشف حقيقة سحب عدادات المغتربين بسبب عدم الشحن
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري والقنوات الناقلة
الزمالك يجدد عقد عمر هشام قائد فريق السلة لمدة موسمين
العروض سيدة الموقف.. أسعار الدواجن والطيور في الأسواق اليوم
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوفنتري في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون إصابات.. تسريب غاز يتسبب في حريق داخل محل مشويات بالإسكندرية

حريق بمحل مشويات فى العجمى
حريق بمحل مشويات فى العجمى
أحمد بسيوني

اندلع حريق داخل محل مأكولات بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي في الإسكندرية، اليوم "السبت"، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون تسجيل أي إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد محال الأطعمة السريعة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المحل، بالتزامن مع مشاركة قوات الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، وذلك لمنع اقتراب المواطنين وحماية العقارات والمنشآت المحيطة بموقع الحريق.

وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل محل مأكولات جاهزة يقع أسفل أحد العقارات السكنية، نتيجة تسرب غاز من إحدى أسطوانات الغاز، قبل أن يصل إليها مصدر اشتعال، ما أدى إلى اندلاع الحريق وحدوث تلفيات مادية بالمحل.

وبعد السيطرة على النيران، أجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد للتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة قد تؤدي إلى تجدد الحريق، فيما لم ينتج عن الواقعة وقوع أي إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

حريق هائل محل مشويات العجمى الحماية المدنية غرب الإسكندرية البيطاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة .. حالة الطقس فى مصر المتوقعة لمدة 5 أيام

فايق

إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سيد عبد الحفيظ وملفات التجديد داخل الأهلي

بيزيرا

إبراهيم فايق يكشف سبب تمسك بيزيرا بالرحيل عن الزمالك إلى الإمارات

سارة خليفة

بعد إحالة أوراقها للمفتي .. اليوم الحكم على سارة خليفة وآخرين في تصنيع المخدرات

عمر كمال عبد الواحد

اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو | مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل.. أسباب وأعراض جرثومة المعدة.. الذهب يتلقى ضربة هبوط جديدة

ترشيحاتنا

القلب

8 عادات مفاجئة تدمر صحة القلب

بشرى

بشرى تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

السبلايز

تحذير عاجل.. منتج في الـSupplies يهدد صحة طفلك

بالصور

قبل ما تشتريه.. القومي للتغذية يكشف حقيقة زيت شهير في الأسواق

الزيت
الزيت
الزيت

بعد تهشم سيارته .. تطورات الحالة الصحية لـ" بهاء سلطان" من المستشفى

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

بعد تعرضه لحادث سير .. كل ما تود معرفته عن إصابة بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان
بهاء سلطان

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

المزيد