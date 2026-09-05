دون إصابات.. تسريب غاز يتسبب في حريق داخل محل مشويات بالإسكندرية

اندلع حريق داخل محل مأكولات بمنطقة البيطاش، التابعة لحي العجمي في الإسكندرية، اليوم "السبت"، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون تسجيل أي إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد محال الأطعمة السريعة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المحل، بالتزامن مع مشاركة قوات الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، وذلك لمنع اقتراب المواطنين وحماية العقارات والمنشآت المحيطة بموقع الحريق.

وأظهرت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت داخل محل مأكولات جاهزة يقع أسفل أحد العقارات السكنية، نتيجة تسرب غاز من إحدى أسطوانات الغاز، قبل أن يصل إليها مصدر اشتعال، ما أدى إلى اندلاع الحريق وحدوث تلفيات مادية بالمحل.

وبعد السيطرة على النيران، أجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد للتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة قد تؤدي إلى تجدد الحريق، فيما لم ينتج عن الواقعة وقوع أي إصابات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.