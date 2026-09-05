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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيضات تتجاوز 50% على بعض السلع والمنتجات في "بازار القاهرة" بمدينة نصر

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم "بازار القاهرة" بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر بمشاركة أكثر من ١٠٠ عارض، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة والتى تصل إلى ٥٠% علي بعض المنتجات.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض "بازار القاهرة" تمت إقامته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتكثيف المعارض التي تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات المدارس ذات الجودة المناسبة وبأسعار مخفضة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر معارض بيع السلع فى كافة مناطق القاهرة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية والأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمجتمع المدنى، والغرفة التجارية، والأحزاب، ويقدم المعرض كافة مستلزمات الأسرة كالسلع الغذائية، واللحوم، والدواجن، والخضراوات، والفواكه ، والملابس ، والأحذية، والشنط لتلبية احتياجات طلبة الجامعات، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من ٥٠ % فى بعض السلع .

محافظ القاهرة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التوسع فى إقامة المعارض والأسواق الحضارية التى تتيح فرصًا تسويقية للعارضين وتوفر السلع والمنتجات للمواطنين فى أماكن مناسبة بأسعار مخفضة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمنتجين، وإتاحة منافذ جديدة لتسويق منتجاتهم، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية ودعم الأسر المصرية، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة فى توفير احتياجات المواطنين والتيسير عليهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يمثل نموذجًا للتعاون بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص وأصحاب المشروعات، بما يحقق التوازن بين دعم المنتجين وتوفير منتجات متنوعة للمواطنين بأسعار تنافسية .

ويشارك فى المعرض الذى سيستمر حتى ٨ سبتمبر الجارى وزارتى التموين ، والزراعة ،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( قطاع الأمن الغذائى ، والشركة الوطنية للزراعات المحمية ، وسايلو فودز ، والشركة الوطنية للتبريدات ، والشركة الوطنية للثروة السمكية ، والشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ، والشركة الوطنية للصناعات الغذائية سينا ) ، وجهاز مستقبل مصر ، وهيئة سلامة الغذاء ، وجهاز شباب الخريجين، وجمعية الهلال الأحمر المصري ، وبعض الجمعيات الأهلية ومديرية الطب البيطرى، ومحاربات مستشفى بهية كما يشارك لأول مرة عدد من مصانع تنفيذ الزى المدرسى للبيع بسعر المصنع وعدد من شركات القطاع الخاص.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض بازار القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بازار القاهرة

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