تخفيضات كبيرة.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بالإسماعيلية اليوم

تستعد محافظة الإسماعيلية لافتتاح معرض «أهلًا مدارس» اليوم الأحد، في تمام الساعة 7 مساءً، والذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، لتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى جانب العارضين والمشاركين بالمعرض.

من جانبه قال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن إقامة معرض «أهلًا مدارس» تأتي في إطار حرص الغرفة على دعم المواطنين، والمساهمة في توفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف الشافعي أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمستلزمات التي تحتاجها الأسرة مع بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن هناك تخفيضات وعروضًا خاصة على عدد من المنتجات، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى أن المعرض يمثل أيضًا فرصة لدعم المنتج المحلي والتجار وأصحاب المشروعات، وفتح مساحة أكبر أمام المنتجات المصرية للوصول إلى المستهلكين، بما يعزز الحركة التجارية داخل المحافظة.

وأكد الشافعي استمرار الغرفة التجارية في تنظيم المبادرات والمعارض التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم التجارة والصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن معرض «أهلًا مدارس» يأتي ضمن جهود الغرفة لتقديم خدمات مباشرة لأبناء الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يستقبل المعرض المواطنين بالتزامن مع انطلاق فعالياته، وسط مشاركة متنوعة من العارضين، لتوفير احتياجات الطلاب والأسر قبل بدء العام الدراسي الجديد.