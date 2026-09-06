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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محمد بن راشد يوجه رسالة إلى رئيس الإمارات .. والأخير: تاج رأسي وعضيدي في السير على نهج زايد

بن زايد وبن راشد
بن زايد وبن راشد
محمد بدران

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أعرب خلالها عن اعتزازه بعلاقته الأخوية معه، مشيدًا بمسيرته ودوره في قيادة دولة الإمارات وتعزيز مكانتها.

وقال الشيخ محمد بن راشد في رسالته: «إلى أخي وصديقي ورفيق دربي محمد بن زايد آل نهيان.. حفظك الله ورعاك، وسدد على طريق الخير خطاك».

وأضاف: «إلى الأخ الذي شاركته حب زايد، ورأيت فيه حكمة زايد، ورحمة زايد، وبصيرة زايد.. عرفتك يا أخي صديقًا ورفيقًا وقريبًا، عرفتك يا أخي إنسانًا وقائدًا وحكيمًا، عرفتك زعيمًا وملهمًا وعقيدًا للقوم».

وتابع: «عرفتك صاحب كلمة، وصاحب موقف، وصاحب مبدأ. عرفتك في تحرير الكويت وفي حرب كوسوفو قائدًا ميدانيًا، وعرفتك في أزمات وكوارث العالم إنسانًا رحيمًا عطوفًا شغوفًا بالخير، وعرفتك في علاقاتك الدولية سياسيًا حكيمًا، ورجل دولة فرض احترام بلاده على العالم».

وأشاد الشيخ محمد بن راشد بما وصفه بحرص الشيخ محمد بن زايد على وطنه وشعبه، قائلًا: «عرفتك يا أخي رئيسًا للوطن.. كريمًا مع شعبك، أمينًا على مستقبل أبنائك، رحيمًا متسامحًا شهمًا مع جميع المقيمين على أرضك».

واستعرض جانبًا من رؤيته لمسيرة الإمارات، مشيرًا إلى أن شعور الأطفال بالأمان والثقة في مستقبل بلادهم يمثل أحد أهم الإنجازات، وقال: «عندما تحلم هذه الطفلة بيقين، وتثق أن مستقبلها في بلادها عظيم، نعلم أنك أديت الأمانة، وحققت أحلامك لوطننا وأجيالنا. زرع الثقة والأمان والتفاؤل في نفوس أطفالنا أعظم منجزاتك يا أخي».

وأضاف: «هنيئًا لك هذا الوطن يا أخي.. وهنيئًا لنا أنت»، مؤكدًا أن الأجيال الإماراتية تنطلق إلى مدارسها في أمن وأمان، وتحمل أحلامًا وطموحات كبيرة للمستقبل.

كما أشاد الشيخ محمد بن راشد بالسياسات التي اتبعها الشيخ محمد بن زايد في تطوير مؤسسات الدولة وتنويع الاقتصاد وتعزيز العلاقات الدولية، قائلًا: «نتابع كيف حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».

وأشار إلى الاهتمام بقطاع التعليم والصناعات المستقبلية، مضيفًا: «نتابع يا أخي كيف أصبحت دولتك أكثر حكمة من الزمن الذي تعيش فيه، وأكثر استعدادًا للمستقبل من المحيط الذي تعمل فيه، وأكثر قدرة على الاستمرار والصمود من الظروف المحيطة بها».

وأكد أن بناء الإنسان والحفاظ على روح الوطن يمثلان جوهر مسيرة الإمارات، قائلًا: «واليوم، أنت هذه الروح يا أخي.. أنت روح الوطن.. تتوحد حولك القلوب، وتمضي خلفك الحشود، وتُحفظ بك الحدود، ويلتف الناس حولك قلبًا واحدًا، ويدًا واحدة، وروحًا وطنية متوثبة».

واختتم الشيخ محمد بن راشد رسالته بالتأكيد على وقوفه والشعب الإماراتي إلى جانب الشيخ محمد بن زايد، قائلًا: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة.. رحلة ستخلدها الأجيال بإذن الله، وسيكتبها التاريخ بحروف من نور. وفقك الله يا أخي ورعاك، وسدد على طريق الخير خطاك».

محمد بن زايد يرد على رسالة محمد بن راشد

من جانبه، رد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رسالة الشيخ محمد بن راشد، معربًا عن تقديره لكلماته واعتزازه بالعلاقة التي تجمعهما.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج راسي وعضيدي في السير على نهج زايد، بو راشد، كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه».

وأضاف: «كلماتك وسام على صدري وشهادتك أعتز بها. أدام الله بيننا هذه الأخوّة والمحبة، وحفظ الإمارات وأهلها، وجعلنا دائمًا عند حسن ظن وطننا بنا».

واختتم الشيخ محمد بن زايد رده قائلًا: «والله يحفظك ذخر للإمارات»، مرفقًا رسالته بعلم دولة الإمارات. 🇦🇪

بن زايد بن راشد رسالة الامارات

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