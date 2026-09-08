أميرة العادلي: تقدمت بسؤال برلماني عن صيانات المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، انها تقدمت بسؤال برلماني بشأن أعمال صيانة وتجهيز المدارس بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت أميرة العادلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر “فضائية ”أم بي سي مصر"، ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس قبل بدء الدراسة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب والمعلمين، إلى جانب التأكد من جاهزية المرافق والفصول والمنشآت التعليمية لاستقبال الطلاب.

ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة

وتابعت أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمدارس، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أوجه قصور قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سلامة الطلاب، مع ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة في التوقيتات المحددة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.