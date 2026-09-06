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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أميرة العادلي: تجريف المساحات الخضراء يحرم المواطنين من متنفسهم

الأشجار
الأشجار
محمود محسن


أكدت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن مدينة العبور منذ نشأتها كانت من أوائل المدن العمرانية التي تتمتع بمساحات واسعة من المناطق الخضراء، مشيرة إلى أن هذه المساحات كانت تتجاوز 15 ألف فدان، بما شكل حزامًا أخضر للمدينة.

وقالت العادلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن الأهالي فوجئوا بتجريف أجزاء من المساحات الخضراء وإقامة مشروعات ومولات تجارية بدلاً منها، وهو ما أدى، بحسب قولها، إلى حرمان المواطنين من أحد أهم المتنفسات الموجودة بالمدينة.

وتابعت أنه «نحن كنواب نرفض ما يتم، وسيتم مناقشة الأمر خلال دور الانعقاد المقبل»، مؤكدة أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء وعدم المساس بها، لما تمثله من أهمية بيئية ومجتمعية للمواطنين.

 المساحات الخضراء

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تحقيق التوازن بين خطط التنمية والتوسع العمراني وبين الحفاظ على المساحات الخضراء، بما يضمن حق المواطنين في بيئة صحية ومساحات مفتوحة.

أميرة العادلي مجلس النواب العبور المدن العمرانية مساحات واسعة

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