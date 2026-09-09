عون: الجيش اللبناني العمود الفقري للاستقرار في المنطقة

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش اللبناني يمثل العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في حماية الأمن والحفاظ على الاستقرار، بالتنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد.

وجاءت تصريحات عون خلال اجتماع أمني في قصر بعبدا، جرى خلاله بحث التطورات الأمنية في جنوب لبنان، ولا سيما الأوضاع في منطقة النبطية، إلى جانب استعراض الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن وحماية المواطنين في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس اللبناني على أهمية استمرار التنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار ومنع أي فراغ أمني يمكن أن تستغله أطراف أخرى.

وأكد عون أن أي فراغ أمني في الجنوب قد يشكل ذريعة للاعتداءات، مشيرًا إلى أن تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية في المنطقة يمثل ضرورة لحماية السيادة اللبنانية والحفاظ على الأمن الداخلي.

كما أوضح أن أمن منطقة النبطية والجنوب يشكل جزءًا أساسيًا من أمن لبنان، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتأمين المناطق والطرق الحيوية وحماية البنى التحتية، والعمل على توفير الظروف المناسبة أمام عودة الأهالي إلى بلداتهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

وأشار عون إلى أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا أساسيًا في مواجهة التحديات الأمنية، وأن مهمته لا تنفصل عن جهود بقية الأجهزة والمؤسسات المعنية، داعيًا إلى مواصلة التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الميدانية بما يضمن سرعة التعامل مع أي تطورات أمنية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني دعمه للعسكريين والعاملين في المؤسسات الأمنية، مشددًا على تقديره للتضحيات التي يقدمونها في سبيل حماية البلاد، سواء خلال الخدمة أو بعد التقاعد.

ودعا عون إلى التعامل مع مطالب العسكريين بما يراعي أوضاعهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية للدولة والظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وخاصة في جنوب لبنان، حيث تسعى السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى حماية السيادة اللبنانية ومنع تدهور الأوضاع الأمنية.

وأكد عون في ختام مواقفه أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات، وأن الجيش اللبناني سيظل عنصرًا أساسيًا في حماية لبنان وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية



