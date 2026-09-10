ضبط 4 حالات إشغال برأس غارب.. حملات لفرض الانضباط وحماية حرم الطريق

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب حملاتها الميدانية للتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ورفع مستوى الانضباط بالشوارع، بما يضمن السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وبناءً على تعليمات المهندسة نور الهدى محمد أنور، رئيس مدينة رأس غارب، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة إشغال الطريق، استهدفت عددًا من المناطق والشوارع الحيوية بالمدينة.

ضبط 4 حالات إشغال

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 حالات إشغال متنوعة بمناطق امتداد الإيمان، وخور رحمي، وشارع الحرية، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بالتنسيق مع شرطة المرافق، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات الرقابية الصباحية والمسائية بمختلف مناطق رأس غارب، لرصد أي إشغالات أو تعديات والتعامل معها بصورة فورية، خاصة المخالفات التي تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والمركبات أو تؤثر على المظهر العام للمدينة.

حملات مستمرة لحماية حق المواطنين

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر باستمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع المخالفات، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يعزز الانضباط بالشوارع ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة.