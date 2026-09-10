إزالة لأعمال بناء مخالفة بمنطقة زرزارة خلف الملعب في الغردقة

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة بمنطقة زرزارة خلف الملعب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الحازم لجميع أشكال البناء المخالف والتعديات، وسرعة رصد المخالفات والتعامل معها في مهدها، بما يضمن فرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملة بتكليفات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، وتعليمات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، حيث تحركت الأجهزة المختصة ميدانيًا عقب رصد أعمال إنشائية مخالفة بالمنطقة.

فك شدة خشبية والتحفظ على بطاقة المالك

وأسفرت الحملة عن إزالة وفك شدة خشبية مقامة بالمخالفة وبدون ترخيص أو سند قانوني، مع التحفظ على بطاقة مالك العقار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية بمختلف مناطق الحي، والتعامل الفوري والحاسم مع أي أعمال بناء مخالفة، في إطار جهود منع المخالفات قبل تفاقمها والحفاظ على حقوق الدولة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بتكثيف المتابعة الميدانية، والتصدي للمخالفات بكل حسم، بما يدعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري والتنظيمي لمدينة الغردقة، ويعزز الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء.