استعدادًا لانطلاق العام الدراسي.. محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مدارس الخارجة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل، يرافقها جهاد متولي رئيس المركز، وعبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابعت المحافظ الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة المنفذة بمدرستي عبد المجيد الجغيل ومعاذ بن جبل الإبتدائيتين؛ للتأكد من جاهزية الفصول الدراسية والمرافق والخدمات، إلى جانب مراجعة أعمال النظافة والتجميل وتهيئة الأفنية والمداخل، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة للطلاب والعاملين.

ووجهت المحافظ بدعم مدرسة معاذ بمبردات تهوية لحين الانتهاء من تركيب المراوح و تلافي أي ملاحظات متعلقة بالمرافق بالتنسيق مع الوحدة المحلية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة؛ لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وسرعة تركيب مظلة للطلاب وعازل للنوافذ لحماية الطلاب من أشعة الشمس.