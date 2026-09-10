مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

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أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم الخميس، منخفضا بواقع 27 نقطة، ما يعادل نسبة 0.27%، ليبلغ مستوى 9824.49 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و338 ألفا و601 سهم، بقيمة 273 مليونا و314 ألفا و779.229 ريال، عبر تنفيذ 20770 صفقة في جميع القطاعات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا".

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوقز في نهاية جلسة التداول 591 مليارا و484 مليونا و190 ألفا و179.294 ريال، مقارنة بـ 594 مليارا و78 مليونا و407 آلاف و480.286 ريال، في الجلسة السابقة.





