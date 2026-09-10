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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس منغوليا يرفع أثقال تزن 100 كيلو داخل ثكنة عسكرية | فيديو

ئيس منغوليا يستعرض عضلاته برفع أثقال تزن 100 كيلو
ئيس منغوليا يستعرض عضلاته برفع أثقال تزن 100 كيلو
خاطر عبادة

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ وهو يرفع أوزاناً ثقيلة داخل صالة رياضية عسكرية، في مشهد أثار تفاعلا عبر مواقع التواصل العالمية. 

 وخلال زيارة لوحدة عسكرية محلية، توقف الرئيس البالغ من العمر 58 عاماً عند صالة الألعاب الرياضية، وخلع سترته الرسمية، وارتدى قميصه وربطة عنقه، ثم اتجه مباشرة إلى جهاز "ضغط الصدر".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل أن خوريلسوخ نجح في رفع 100 كيلوجرام لعدد 20 مرة متتالية، مع أداء "متقن وثابت" للتمرين نال إعجاب الجنود الحاضرين.

بطل سابق في السامبو والجودو

لم يكن العرض مفاجئاً للمطلعين على سيرة الرئيس المنغولي،إذ أن خوريلسوخ رياضي محترف سابق مارس الجودو والسامبو والسومو، وتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسامبو عام 1983، كما أن قدرات الرئيس في فنون الدفاع عن النفس وكمال الأجسام معروفة في منغوليا، حيث يحرص بين الحين والآخر على الظهور في تدريبات عسكرية أو فعاليات رياضية لرفع الروح المعنوية.

وأعاد الفيديو المتداول تسليط الضوء على الجانب الرياضي لخوريلسوخ، وسط تفاعل واسع أشاد بلياقته البدنية رغم انشغالاته الرئاسية.

رئيس منغوليا رفع الأثقال أوخناجين خوريلسوخ

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