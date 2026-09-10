رئيس منغوليا يرفع أثقال تزن 100 كيلو داخل ثكنة عسكرية | فيديو

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ وهو يرفع أوزاناً ثقيلة داخل صالة رياضية عسكرية، في مشهد أثار تفاعلا عبر مواقع التواصل العالمية.

وخلال زيارة لوحدة عسكرية محلية، توقف الرئيس البالغ من العمر 58 عاماً عند صالة الألعاب الرياضية، وخلع سترته الرسمية، وارتدى قميصه وربطة عنقه، ثم اتجه مباشرة إلى جهاز "ضغط الصدر".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل أن خوريلسوخ نجح في رفع 100 كيلوجرام لعدد 20 مرة متتالية، مع أداء "متقن وثابت" للتمرين نال إعجاب الجنود الحاضرين.

📹الرئيس المنغولي ينجح في رفع 100 كيلوغرام 20 مرة خلال زيارة لوحدة عسكرية



وكان أوخنا خوريلسوخ، رياضيًا محترفًا في السابق، إذ مارس رياضات الجودو والسامبو والسومو، وحقق عام 1983 الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسامبو pic.twitter.com/WVNlHloEQE — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 10, 2026

بطل سابق في السامبو والجودو

لم يكن العرض مفاجئاً للمطلعين على سيرة الرئيس المنغولي،إذ أن خوريلسوخ رياضي محترف سابق مارس الجودو والسامبو والسومو، وتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للسامبو عام 1983، كما أن قدرات الرئيس في فنون الدفاع عن النفس وكمال الأجسام معروفة في منغوليا، حيث يحرص بين الحين والآخر على الظهور في تدريبات عسكرية أو فعاليات رياضية لرفع الروح المعنوية.

وأعاد الفيديو المتداول تسليط الضوء على الجانب الرياضي لخوريلسوخ، وسط تفاعل واسع أشاد بلياقته البدنية رغم انشغالاته الرئاسية.