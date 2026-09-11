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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال أسعد: تفكك الأحزاب التاريخية أضعف حضور التيارات السياسية في الشارع

الكاتب جمال أسعد
الكاتب جمال أسعد
محمود محسن

أكد الكاتب جمال أسعد إن تراجع وتفكك عدد من الأحزاب التاريخية، وفي مقدمتها حزب التجمع، انعكس بصورة سلبية على حضور التيارات السياسية داخل الشارع المصري، مشيرًا إلى أن التيار اليساري لم يعد يمتلك الوجود والتأثير اللذين كان يحظى بهما في فترات سابقة.

وقال أسعد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ضعف الأحزاب التي تمتلك برامج سياسية واضحة ورؤى محددة أسهم في اتساع مساحة الفراغ السياسي، في ظل غياب قوى حزبية قادرة على التواصل الفعّال مع المواطنين وطرح بدائل سياسية واضحة.

مشروعات سياسية 

وتابع هذا الفراغ أتاح المجال أمام تيارات تتعامل مع الدين باعتباره إطارًا للعمل السياسي، لتوسيع حضورها والتأثير في المشهد العام، مؤكدًا أن وجود حياة حزبية قوية يتطلب أحزابًا قادرة على تقديم مشروعات سياسية حقيقية والتفاعل المباشر مع قضايا المجتمع.

جمال أسعد الأحزاب حزب التجمع التيارات السياسية التيار اليساري

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