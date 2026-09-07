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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد فراج: مبادرات مستقبل وطن تؤكد انحياز الحزب للمواطن ودعم الأسر

محمد فراج
محمد فراج

أشاد المهندس محمد فراج، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتوجيهات التي طرحها النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، خلال اجتماع قيادات الحزب بشأن خطة العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الحزب على ترسيخ دوره المجتمعي والسياسي، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.


وقال فراج إن توجيه نواب الحزب بضرورة التفاعل المستمر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع المحافظين والمسؤولين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الخدمي للنائب، ويؤكد أن العمل النيابي لا يقتصر على أداء الدور التشريعي والرقابي، وإنما يمتد إلى التواصل مع الشارع والتعبير عن تطلعات المواطنين ونقل احتياجاتهم بصورة مسؤولة وفاعلة.


تحمل المصروفات الدراسية لغير القادرين

وأضاف أن المبادرات والفعاليات التي أعلن عنها الحزب، وفي مقدمتها تحمل المصروفات الدراسية لغير القادرين في مختلف المراحل التعليمية، وتنظيم القوافل الطبية ودعم المستشفيات الجامعية بالمستلزمات الطبية، إلى جانب مبادرات تجهيز وزواج 1500 عروسة، وتوفير الأدوات والمستلزمات الزراعية للمزارعين، تمثل ترجمة عملية لفكرة العمل الحزبي المرتبط باحتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات والضغوط الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر.


وأكد عضو الأمانة المركزية أن الاهتمام بالتعليم والصحة ودعم الأسر الأولى بالرعاية والمزارعين يعكس رؤية متكاملة لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن وصول هذه المبادرات إلى مختلف محافظات الجمهورية يؤكد أهمية العمل على نطاق واسع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.


وأوضح أن حزب مستقبل وطن يملك قاعدة تنظيمية واسعة وقدرات بشرية تؤهله للقيام بدور مؤثر في دعم المواطنين والمساهمة في مواجهة التحديات المجتمعية، مؤكدًا أن توجيهات قيادات الحزب تمثل خريطة عمل واضحة للنواب وأمانات الحزب خلال الفترة المقبلة.


واختتم المهندس محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن خدمة المواطن ستظل في مقدمة أولويات العمل الحزبي، وأن نجاح أي كيان سياسي يقاس بقدرته على الاقتراب من المواطنين، وفهم احتياجاتهم، وتحويلها إلى جهود ومبادرات ملموسة تساهم في تحسين مستوى حياتهم، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.

المهندس محمد فراج حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد

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