عضو بالحزب الحاكم الألماني عن نتائج الانتخابات: زلزال سياسي ويجب احترام إرادة الناخب

علق مصطفى عمار، عضو مجلس الأمن القومي في الحزب الحاكم الألماني، على فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، قائلا إن «الاختبار الحقيقي للديمقراطية لا يظهر عندما تعجبنا نتائج الانتخابات، وإنما عندما تأتي النتائج على خلاف رغباتنا»، مشددا على ضرورة احترام إرادة الناخب، بالتوازي مع حماية الدستور وسيادة القانون، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على قناة القاهرة الإخبارية، «لا نحمي الديمقراطية بإلغاء إرادة الناخب، ولا نحترم إرادة الناخب بالتخلي عن الدستور، علينا الآن أن نتعامل مع هذا الأمر باعتباره جرس إنذار لنا في برلين وللحكومة المركزية، وكذلك لحزبنا الحاكم في كل الولايات، لكن عندما يكون هناك ناخبون يقومون بانتخاب حزب يخضع للمراقبة من قِبل هيئة حماية الدستور، فهنا يوجد بالفعل خلل».

وواصل: «لكننا لا نريد أن نضع جميع الناخبين الذين انتخبوا حزب اليمين، حزب البديل من أجل ألمانيا، في خانة الناخبين المتطرفين، هناك من انتخب هذا الحزب لأنه يريد بالفعل تغييرًا جذريًا، ويريد أن تكون هناك ثقة موجودة، وهذه رسالة كبيرة لنا نحن في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، ونحن نعترف بهذا الأمر، وعلينا الآن أن نعيد النظر في سياساتنا».

وأوضح أن الحزب المسيحي الديمقراطي لم يكتفِ فقط بالتصريحات التي لا تتحدث ربما عن خسارة للحزب، وإنما التصريحات تميل إلى فكرة أن المجتمع وكأنه على أعتاب كارثة حقيقية مع هذا التطور وهذا الفوز لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وأكد أن هذه ليست مجرد خسارة لهم في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وإنما هي زلزال سياسي، عندما يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على قرابة 44%، ويهبط حزب الاتحاد إلى 17.2%، فلا يمكن للأحزاب التقليدية أن تقول إن المشكلة تكمن فقط في الناخب.