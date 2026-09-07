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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميرتس يؤكد رفضه العمل مع "البديل من أجل ألمانيا" عقب فوز تاريخي للحزب في انتخابات محلية

فريدريش ميرتس
فريدريش ميرتس
أ ش أ

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، رفضه العمل مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي حقق فوزا تاريخيا في انتخابات ولاية "ساكسونيا-أنهالت" الواقعة في شرق البلاد.

وقال ميرتس -في تصريحات أوردتها قناة (دويتشه فيله) الألمانية- إن نتائج التصويت الذي جرى أمس الأحد هزت حزبه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" حتى أساسه، وتابع قائلا "لا يمكننا الاستمرار ببساطة كما كنا من قبل، لا يمكنني فعل هذا، ولا يمكن للحكومة الفيدرالية".

وأضاف المستشار الألماني "لدينا دستور قوي، ولدينا كل الأدوات للدفاع عن الدستور ضد حكومة ولاية تنتمي لتيار اليمين المتطرف"، مشيرا إلى أن "نظامنا الحزبي يشهد تحولا جذريا".

وأكدت النتائج الأولية الرسمية لانتخابات ولاية "ساكسونيا-أنهالت"، حصول حزب "البديل من أجل ألمانيا" على 39 مقعدا في البرلمان المحلي؛ ولكن دون الفوز بأغلبية صريحة تمكنه من قيادة حكومة الولاية بشكل منفرد. في حين تلقّى حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس المحافظ ضربة قاسية.

ويرغب الحزب اليميني المتطرف في تشديد سياسات اللجوء والهجرة بشكل كبير، وتسريع ترحيل طالبي اللجوء غير القانونيين.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ألمانيا

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