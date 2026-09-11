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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة شاملة لتطوير الإسكندرية.. المحافظ يستعرض المشروعات القومية أمام نقيب الصحفيين

محافظ الاسكندرية ومجلس الصحفيين
محافظ الاسكندرية ومجلس الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفدًا من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وضم وفد النقابة كلًا من:  جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، و حسين الزناتي، وكيل النقابة، و هشام يونس، أمين الصندوق، و محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة للتدريب.

حضر اللقاء من جانب محافظة الإسكندرية السيد محمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد فؤاد، المستشار الإعلامي للمحافظة.

واستعرض محافظ الإسكندرية، خلال اللقاء، خطط التطوير الشاملة والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، وما تستهدفه من إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الصورة الحضارية للإسكندرية بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والاقتصادية والسياحية.

كما تناول المحافظ مخطط الدولة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الواجهة البحرية وتحقيق أقصى استفادة منها، مع الحفاظ على حق المواطنين في التمتع بالبحر، باعتباره أحد أهم المقومات والسمات المميزة للمدينة.

وأشاد وفد نقابة الصحفيين بما تم استعراضه من خطط ومشروعات قومية وتنموية تشهدها الإسكندرية، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية ونقابة الصحفيين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف إنشاء نادي الصحفيين بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على خارطة طريق تتضمن جدولة مديونية النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال الإنشائية للنادي، بما يتوافق مع مخطط الدولة لتطوير وتوسعة كورنيش الإسكندرية، ويحفظ في الوقت ذاته حق المواطنين في التمتع بالبحر والواجهة البحرية.

وأعرب  المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن ترحيبه بوفد نقابة الصحفيين، مشيدًا بالدور الوطني والحيوي الذي تقوم به الصحافة والصحفيون في دعم مسيرة الدولة والانتصار لحقوق المواطنين، مؤكدًا أهمية وجود صحافة قوية وحرة تسهم في بناء الوعي المجتمعي، وإطلاع المواطنين على حجم الجهود والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد  خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حرص النقابة على إنجاز مشروع إنشاء نادي الصحفيين بالإسكندرية بالشكل الذي يليق بأعضاء النقابة، وفي إطار التعاون والتنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية وخطط الدولة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أن النقابة ستنسق مع المحافظة في جميع خطوات المشروع بما يتوافق مع مخطط تطوير المدينة.

كما وجّه نقيب الصحفيين الدعوة إلى محافظ الإسكندرية لزيارة مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، وعقد ندوة موسعة أمام أعضاء الجمعية العمومية والصحفيين لاستعراض خطط التطوير والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الإسكندرية بصورة تفصيلية، بما يسهم في التعريف بحجم المشروعات الجاري تنفيذها وإثراء النقاش العام حول مستقبل المدينة وخطط تنميتها.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين محافظة الإسكندرية ونقابة الصحفيين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم الصالح العام، ويدعم خطط الدولة للتنمية، ويلبي تطلعات المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين السكرتير العام

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