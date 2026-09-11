أبو جبل: فضلت المغرب التطواني على اللعب في أوروبا والسعودية وتركيا

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، عن كواليس اختياره الانتقال إلى صفوف نادي المغرب التطواني، رغم تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الماضية من أندية داخل الدوري المصري وخارجه.

وجاءت تصريحات أبو جبل خلال ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر، الذي تحدث عن موقف حارس منتخب مصر، مؤكدًا أن عدم وجود نادٍ لأبو جبل بعد غلق باب القيد كان مفاجأة بالنسبة له.

وقال سيف زاهر: «كانت مفاجأة بالنسبة لي إن باب القيد يقفل وأبو جبل مش موجود في أي نادي».

من جانبه، أوضح محمد أبو جبل أنه تلقى أكثر من عرض من أندية في الدوري المصري، إلى جانب عروض خارجية، لكنه فضل في النهاية خوض تجربة جديدة مع المغرب التطواني.

وقال أبو جبل: «جالي أكتر من عرض من أندية في الدوري المصري، وكمان عروض من أوروبا والسعودية وتركيا، لكن فضّلت الانتقال للمغرب التطواني».

ويخوض أبو جبل بذلك تجربة جديدة خارج الدوري المصري، بعدما قرر خوض منافسات الكرة المغربية من بوابة المغرب التطواني، مؤكدًا أن اختياره جاء رغم تعدد العروض التي تلقاها خلال فترة الانتقالات.

ويأمل حارس منتخب مصر في استعادة مستواه خلال تجربته الجديدة، والعودة بقوة إلى المنافسات، في ظل سعيه للحفاظ على مكانته وحضوره مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.