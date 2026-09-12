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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتصحي بالليل لهذا السبب.. جسمك بيقولك حاجة مهمة

النوم
النوم
أسماء عبد الحفيظ

الاستيقاظ من النوم ليلًا أمر شائع، وقد يحدث لأسباب بسيطة مثل الضوضاء أو القلق أو شرب كمية كبيرة من السوائل قبل النوم، لكن الاستيقاظ المتكرر للتبول تحديدًا يستحق الانتباه، خاصة إذا أصبح عادة يومية أو صاحبه عطش شديد.

بتصحي عشان تدخل الحمام؟ انتبه

الحاجة إلى التبول مرة واحدة خلال الليل قد تكون طبيعية لدى بعض الأشخاص، لكن تكرار الاستيقاظ ليلًا للتبول، والمعروف باسم التبول الليلي، قد يرتبط بعوامل متعددة، منها شرب السوائل بكثرة في المساء، تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، بعض الأدوية، أو مشكلات في المثانة أو المسالك البولية، بحسب ما نشره موقع اكسبريس.

وفي بعض الحالات يمكن أن يكون التبول المتكرر، خاصة إذا صاحبه عطش شديد أو جوع متكرر أو إرهاق أو زغللة في النظر، علامة تستدعي فحص مستوى السكر في الدم.

لماذا يرتبط ارتفاع السكر بالتبول ليلًا؟

عندما يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بصورة كبيرة، قد تحاول الكلى التخلص من كمية الجلوكوز الزائدة عن طريق البول، ما يؤدي إلى زيادة كمية البول والشعور بالحاجة إلى دخول الحمام بصورة متكررة.

ولهذا، فإن ظهور التبول المتكرر ليلًا مع العطش الشديد لا يعني بالضرورة الإصابة بالسكري، لكنه سبب كافٍ لعدم تجاهل الأعراض وإجراء الفحوصات المناسبة بعد استشارة الطبيب.

أسباب أخرى للاستيقاظ المتكرر

ليس السكر هو السبب الوحيد. فقد يؤدي تناول القهوة أو الشاي في الساعات المتأخرة إلى زيادة التبول، كما يمكن لبعض الأدوية، خصوصًا مدرات البول، أن تزيد الحاجة إلى دخول الحمام.

كذلك قد يرتبط الأمر بمشكلات النوم؛ فالشخص الذي يعاني من اضطرابات النوم قد يستيقظ عدة مرات، ثم يذهب إلى الحمام حتى لو لم تكن المثانة ممتلئة بدرجة كبيرة.

ومع التقدم في العمر، قد يصبح الاستيقاظ للتبول أكثر شيوعًا لدى بعض الأشخاص.

متى تحتاج إلى الطبيب؟

إذا أصبح الاستيقاظ للتبول يحدث بصورة متكررة ويؤثر في النوم أو النشاط خلال النهار، فمن الأفضل التحدث مع الطبيب لمعرفة السبب.

ويزداد الاهتمام بالأمر إذا ظهر معه عطش غير معتاد، فقدان وزن دون سبب واضح، إرهاق شديد، زيادة ملحوظة في التبول خلال النهار، أو تشوش في الرؤية.

ولا ينبغي الاعتماد على الأعراض وحدها لتشخيص السكري، إذ يحتاج الأمر إلى فحوصات مثل سكر الدم الصائم أو تحليل HbA1c وفقًا لما يراه الطبيب مناسبًا.

قبل النوم.. أخطاء قد تزيد المشكلة

لتقليل الاستيقاظ ليلًا، يمكن تجنب الإكثار من السوائل قبل النوم مباشرة، وتقليل القهوة والشاي والمشروبات التي تحتوي على الكافيين في المساء، مع عدم حبس البول لفترات طويلة خلال اليوم.

لكن إذا استمر الأمر رغم تعديل هذه العادات، فلا تتعامل معه باعتباره مجرد عادة مزعجة، لأن الاستيقاظ المتكرر قد يكون أحيانًا علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى اكتشاف سببها.

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