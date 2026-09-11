جوليام بالاج: ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية.. حطم كل الأرقام القياسية

يرى الصحفي الرياضي جوليام بالاج، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأحق بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن تأثير قائد منتخب الأرجنتين كان حاسمًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.

وقال بالاج: «بالنسبة لي، الفائز بالكرة الذهبية هو ليونيل ميسي».

وأضاف: «إذا كنت تبحث عن لاعب كان الأكثر تأثيرًا في فريقه، على أكبر المسارح، وفي أكبر بطولة في العالم، فلا أحد كان له تأثير على الأرجنتين مثل ميسي».

وتابع: «لم يقد لاعب واحد فريقًا كاملًا إلى نهائي كأس العالم، ناهيك عن ذلك»، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي لعبه ميسي مع المنتخب الأرجنتيني خلال مشواره في البطولة.

وأوضح بالاج أن المنتخب الأرجنتيني لم يكن، من وجهة نظره، من بين أعظم المنتخبات المشاركة، إلا أن ميسي نجح في قيادة الفريق إلى أبعد نقطة، بالتزامن مع تحطيمه عددًا من الأرقام القياسية.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لم تكن الأرجنتين من أعظم المنتخبات، ومع ذلك، حطّم ميسي الأرقام القياسية في طريقه، مثل تحقيق أكبر عدد من المراوغات وأكبر عدد من الانتصارات. لذلك أعتقد أن ميسي يجب أن يفوز بها».

وتأتي تصريحات بالاج لتسلط الضوء مجددًا على الجدل حول هوية اللاعب الأحق بجائزة الكرة الذهبية، في ظل المنافسة القوية على الجائزة ومعايير التقييم المتعلقة بالأداء الفردي والتأثير مع الفريق والمنتخب.