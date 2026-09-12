هشام عباس : جدي كان عايز يسميني محمد ووالدتي اختارت هشام

كشف الفنان هشام عباس عن مفاجأة بشأن اسمه الحقيقي، موضحًا أن اسمه «محمد هشام»، وهو اسم مركب جاء نتيجة اختلاف رغبة أفراد أسرته حول الاسم الذي سيحمله.

وقال هشام عباس، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن جده كان يرغب في تسميته «محمد»، بينما كانت والدته تفضل اسم «هشام».

وأوضح أن والده قرر الجمع بين الاسمين حتى لا يغضب أيًا منهما، فأطلق عليه اسم «محمد هشام».

وأشار هشام عباس إلى أن اسمه كان يُستخدم بأكثر من طريقة خلال مراحل حياته، موضحًا أن زملاءه في المدرسة كانوا ينادونه باسمه كاملًا «محمد هشام»، بينما اختلف الأمر خلال دراسته الجامعية، حيث كان البعض يناديه «محمد» وآخرون «هشام».