هشام عباس: حفلات التسعينيات أصبحت جزءًا من أجواء النوستالجيا

تحدث الفنان هشام عباس عن حفلات التسعينيات التي تجمع عددًا من نجوم جيله، موضحًا أن هذه الفعاليات أصبحت تُعرف باسم «حفلات التسعينيات» و«النوستالجيا»، رغم أن المطربين المشاركين فيها لا يكتفون بتقديم أغانيهم القديمة، وإنما يطرحون أيضًا أعمالًا جديدة.

وقال هشام عباس، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»، إن حفلاتهم في الوقت الحالي أصبحت تحمل بشكل أساسي اسم حفلات التسعينيات، مشيرًا إلى مشاركة عدد من نجوم جيله فيها.

وأوضح أن بعض الفنانين، مثل حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، يقدمون أعمالًا جديدة إلى جانب الأغاني التي ارتبط بها الجمهور في فترة التسعينيات.

وأضاف هشام عباس أن إطلاق اسم «النوستالجيا» على هذه الحفلات جاء باعتباره مناسبًا لأجوائها، مؤكدًا أن تقديم الأغاني القديمة لا يمنع الفنانين من الاستمرار في طرح أعمال جديدة.