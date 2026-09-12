الإطناوي: تكريم رواد التعليم وأوائل الطلبة يجسد الوفاء للعطاء

أكد النائب الدكتور زين الإطناوي، أمين العضوية المركزي بحزب مستقبل وطن، أن تكريم رواد التعليم وأوائل الطلبة يمثل رسالة وفاء لكل من قدموا سنوات من العطاء في خدمة العملية التعليمية، وفي الوقت نفسه رسالة تشجيع للطلاب المتفوقين لمواصلة النجاح وتحقيق طموحاتهم.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من احتفالية تكريم رواد التعليم وأوائل الطلبة بمركز مغاغة في محافظة المنيا، ضمن فعاليات ملتقى «وعي»، تحت شعار «وفاء للعطاء... واحتفاء بالمستقبل»، بتنظيم ورعاية زين الإطناوي ، وبحضور عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية والدينية والنقابية والمجتمعية.

وقال الإطناوي إن الاحتفاء بالمعلمين ورواد العملية التعليمية، إلى جانب تكريم الطلاب المتفوقين، يعكس رؤية الإطناوي في دعم التعليم باعتباره أحد أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان، مشددًا على أن تقدير أصحاب الرسالة التعليمية يمثل واجبًا مجتمعيًا، وأن الاحتفاء بالطلاب المتفوقين يمنحهم دفعة للاستمرار في طريق النجاح.

وأضاف: «نحن حريصون على مواصلة دورنا في خدمة المجتمع، وتقديم المبادرات التي تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطنين»، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان، وخاصة في التعليم والشباب، هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من رواد التعليم تقديرًا لمسيرتهم وعطائهم، إلى جانب الاحتفاء بأوائل الطلبة والمتفوقين، في أجواء عكست تقدير المجتمع لدور المعلم وقيمة التفوق والتميز.

وأكد النائب زين الإطناوي أن تنظيم النسخة الثانية من الاحتفالية يأتي استكمالًا لمسيرة تستهدف ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير، وربط تكريم أصحاب العطاء بالاحتفاء بالجيل الجديد من المتفوقين، بما يعكس تواصل الأجيال ويؤكد أن دعم العلم وتقدير أهله يمثلان استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.

وشهدت الفعاليات حضور الأستاذ صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والأستاذ عماد الدين محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والأستاذ حامد الشريف، أمين الصندوق بالنقابة العامة للمعلمين، والدكتور رجب قياتي، رئيس مركز مغاغة، والأستاذ خالد الروبي، مدير الإدارة التعليمية بمغاغة، وفضيلة الشيخ رضا مفضل، مدير إدارة مغاغة الأزهرية، والأستاذ حسن عبد العزيز، وكيل الإدارة التعليمية بمغاغة، وفضيلة الشيخ محمد سيد عبد الفتاح، وكيل إدارة مغاغة الأزهرية.

كما حضر الاحتفالية الأستاذ بهاء رياض، أمين صندوق نقابة المعلمين بمغاغة، والأستاذ شوقي سليمان، أمين نقابة المعلمين بمغاغة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس مجلس الأمناء بمغاغة، إلى جانب قيادات الإدارة التعليمية بمغاغة وإدارة مغاغة الأزهرية ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء ومديري المدارس وشيوخ المعاهد الدينية الأزهرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والنقابية والشعبية والسياسية والمجتمعية.