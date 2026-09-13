استشاري نساء وتوليد: الزوج قد يكون عاملًا في الإجهاض خلال الأسابيع الأولى من الحمل

قال الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير، إن الزوج قد يكون عاملًا أساسيًا في حدوث الإجهاض، خاصة إذا وقع خلال أول ستة أسابيع من الحمل.

وأوضح أن السبب في هذه الحالات قد يكون خللًا في المادة الوراثية الموجودة في الحيوان المنوي، مشيرًا إلى أن المادة الوراثية في الحيوان المنوي لها دور في انقسامات الجنين وتكوين خلاياه، وأن وجود مشكلة فيها قد يؤثر على تكوين الجنين.

وأضاف أن الجنين يتكون من 46 كروموسومًا، منها 23 كروموسومًا من الزوجة و23 كروموسومًا من الزوج، ولذلك فإن الزوج يمثل عاملًا أساسيًا في التشخيص، خصوصًا عندما يحدث الإجهاض خلال أول ستة أسابيع.

وأشار إلى أنه في الفترة من ستة أسابيع إلى عشرة أسابيع يكون الاهتمام بالزوج والزوجة في المستوى نفسه، بينما بعد الأسبوع العاشر يكون الاهتمام الأكبر بالزوجة، مع استمرار وجود دور للزوج في التشخيص.