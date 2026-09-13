هجوم روسي بمسيّرات على أوديسا يصيب 5 أشخاص

أفادت وكالة رويترز بأن هجومًا روسيًا بطائرات مسيّرة استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، صباح الأحد، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، وفقًا لمسؤولين محليين.

وقال سيرهي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، إن الهجوم ألحق أضرارًا بمناطق سكنية في عدة أحياء بالمدينة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من ضربات روسية استهدفت أوديسا، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين، فيما تعرضت مناطق سكنية لأضرار واسعة.

وتعد أوديسا أحد أهم المراكز الساحلية في أوكرانيا، وتضم موانئ رئيسية تعتمد عليها البلاد في صادراتها، ما يجعلها هدفًا متكررًا للهجمات الروسية خلال الأشهر الأخيرة. وأضافت رويترز أن مناطق أخرى في غرب أوكرانيا تعرضت أيضًا لهجمات خلال الليل وحتى صباح الأحد، دون تسجيل ضحايا مدنيين فيها حتى الآن.