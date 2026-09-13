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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: محور محلة منوف يقترب من الاكتمال بنسبة تنفيذ تجاوزت 87%

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء أعمال رصف محور محلة منوف بمدينة طنطا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تجاوزت نسبة تنفيذه 87%، مؤكدًا أن المشروع دخل مراحله الأخيرة، مع استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبدة نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن محور محلة منوف يُعد أحد المحاور المرورية المهمة بمدينة طنطا، لما يمثله من إضافة لشبكة الطرق الرئيسية، حيث يمتد بطول نحو 2 كيلومتر من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات في سبرباي، ويسهم في تيسير حركة الوصول إلى مستشفى طنطا العام الجديد، مجمع مواقف طنطا ومجمع الكليات وجامعة طنطا الأهلية، وتحسين السيولة المرورية بهذا القطاع الحيوي، إلى جانب ما يشهده المحور من أعمال رفع كفاءة ورصف وتنسيق للموقع، وإنشاء ممشى حضاري ومساحات خضراء، بما يحقق نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمنطقة.

تحرك تنفيذي عاجل 


ووجّه المحافظ بسرعة استكمال الأعمال الجارية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدًا أن محور محلة منوف يمثل نقلة مهمة في حركة طنطا وشكلها الحضاري.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مشروع محلة منوف طنطا

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