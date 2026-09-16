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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلم يغني لطلابه “أحمس طرد الهكسوس”| ورواد فيس بوك: حلو مع جيل التيك توك

معلم يغني لطلابه “أحمس طرد الهكسوس”
معلم يغني لطلابه “أحمس طرد الهكسوس”
ياسمين بدوي

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو لمعلم تاريخ في حصة بإحد مراكز الدروس الخصوصية ، قام بتأليف وغناء أغنية "أحمس طرد الهكسوس"

ونجح المعلم في تحفيظ الطلاب اغنيته واخذ يرددها معهم في الفيديو بتفاعل و اندماج من الطلاب

وقد لقيت الاغنية تفاعلا من رواد فيس بوك ، حيث قال أحمد حسن : والله مدرس ممتاز .. ده اللي بينفع مع الجيل ده .. وكل مدرس وليه طريقته وأسلوبه .. لو عقد الدنيا شوية هتلاقي الطالب مش قادر يقعد نص ساعه على بعضها ، وقال محمد جمال : حلو ده مع جيل الرقص والتيك توك ، وقال عادل مبروك : دى مش حصة دى حفل زفاف أحمس
 

وعلى جانب آخر ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب والمعلمين وأولياء الامور من الانسياق وراء شائعات تعطيل الدراسة في المدارس غداً الخميس بسبب الموجة الحارة المتداولة على فيس بوك ، مشددة على أن أي قرارات جديدة تخص الدراسة في المدارس يتم إعلانها فقط من خلال بيانات الوزارة الرسمية .

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الجو غداً

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026 ، مؤكدة أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح البكار

كما حذرت من شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة و وسط سيناء وشمال الصعيد ، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس فهي كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري : درجة الحرارة المحسوسة 40

السواحل الشمالية : درجة الحرارة المحسوسة 32

شمال الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 41

جنوب الصعيد : درجة الحرارة المحسوسة 45

على جانب آخر ، يذكر أنه قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع المدارس في العام الدراسي الجديد بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا ، للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسي وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعية للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.

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