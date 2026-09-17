رئيسة وزراء اليابان تجري تعديلا وزاريا

أجرت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا، حيث أبقت على العديد من الوزراء الرئيسيين؛ لضمان استمرارية العمل، مع ضم وجه جديد من الحزب الحليف في الائتلاف الحكومي.

ويأتي هذا التعديل الوزاري - وهو الأول من نوعه منذ تولي تاكايتشي منصبها العام الماضي - قبيل انعقاد دورة برلمانية استثنائية تبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وقد احتفظ كل من كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي، إضافة إلى وزير السياسات الاقتصادية والمالية مينورو كيوتشي بمناصبهم.

في المقابل، تم استبدال وزير الشؤون الداخلية يوشيماسا هاياشي بهيسايوكي فوجيي وهو عضو في مجلس النواب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويعد هاياشي (65 عاما) -الذي كان بمثابة الذراع الأيمن لرئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا وشغل سابقاً حقيبتي الخارجية والدفاع- منافساً محتملا في سباق قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المقرر العام المقبل.

يشار أن هاياشي، إلى جانب موتيجي (70 عاما) وكويزومي (45 عاما)، كانوا قد خسروا جميعا أمام تاكايتشي (65 عاما) في انتخابات قيادة الحزب السابقة. ونظرا لاحتفاظ اثنين من منافسي رئيسة الوزراء بمناصبهم الوزارية، فإن ذلك سيجعل من الصعب عليهم الانقلاب ضدها.

يذكر أن نسبة التأييد لحكومة تاكايتشي -أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان- قد استقرت عند حوالي 50 في المائة في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن كانت قد بدأت عند مستوى يقارب 70 في المائة.