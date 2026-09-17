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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بفارق 3 أصوات.. المعارضة السويدية تسيطر على انتخابات الريكسداج

ماجدالينا أندرسون
ماجدالينا أندرسون
محمود نوفل

فازت كتلة المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط -بقيادة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة الوزراء السابقة ماجدالينا أندرسون- بـ 176 مقعداً في البرلمان السويدي (الريكسداج) المكون من 349 مقعداً.

 وفي المقابل، حصلت كتلة اليمين بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون على 173 مقعداً.

ووفق الإعلام السويدي ، فمن المتوقع المصادقة رسمياً على هذه النتائج خلال الأيام المقبلة.

أندرسون تستعد لتشكيل حكومة جديدة

ومهدت النتائج الطريق أمام ماجدالينا أندرسون -التي فقدت السلطة في انتخابات عام 2022- لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة والعودة إلى منصب رئيس الوزراء. 

وقد دعت أندرسون يوم الخميس قادة حزب الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط لإجراء محادثات بشأن تشكيل الحكومة، حيث أكد حزب الخضر ضرورة مشاركة الأحزاب الأربعة في هذه العملية.

 ويُشار إلى أنه في أعقاب انعقاد البرلمان السويدي الجديد، يتعين على رئيس البرلمان تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء، ليقوم البرلمان بعد ذلك بالتصويت على هذا المرشح.

السويد الإنتخابات في السويد البرلمان السويدي لحزب الاشتراكي الديمقراطي

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