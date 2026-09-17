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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لوضع خطة عاجلة لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
ماجدة بدوى

وجه النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير الاتصالات، طالب خلاله بوضع خطة وطنية عاجلة ومتكاملة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من مخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد متولي أن التعامل مع حماية الأطفال في البيئة الرقمية لم يعد ملفًا تكنولوجيًا بحتًا، وإنما أصبح قضية ذات أبعاد مجتمعية وتربوية وأمنية، تستلزم تكامل جهود مؤسسات الدولة مع الأسرة والمدرسة والمنصات الرقمية.

التحقق من أعمار المستخدمين وحماية خاصة للأطفال

وطالب عضو لجنة الصناعة بأن تتضمن خطة الدولة آليات أكثر فاعلية للتحقق من أعمار مستخدمي المنصات الرقمية، إلى جانب توفير إعدادات حماية مصممة خصيصًا للأطفال، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتعزيز مسؤولية المنصات عن المحتوى الذي يمكن أن يصل إلى الفئات العمرية الصغيرة.

وشدد على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة للحد من تعرض الأطفال للمحتوى غير الملائم لأعمارهم، والتعامل مع مخاطر التنمر الإلكتروني والاستدراج والابتزاز، فضلًا عن توفير آليات سريعة وميسرة للإبلاغ عن الانتهاكات التي تستهدف الأطفال والاستجابة لها.

«السلامة الرقمية» داخل المدارس

ودعا النائب مصطفى متولي إلى إطلاق برنامج وطني للتربية والسلامة الرقمية داخل المدارس، يستهدف الطلاب وأولياء الأمور، بهدف رفع الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وتعريف الأطفال بطرق التعامل مع المحتوى والمنصات الرقمية بصورة آمنة ومسؤولة.

وأكد أهمية ألا تقتصر جهود التوعية على الأطفال فقط، وإنما تشمل أولياء الأمور، بما يمكنهم من فهم طبيعة المخاطر الرقمية ووسائل الرقابة والحماية المتاحة، والتعامل مع أبنائهم بصورة تساعد على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

حماية الطفل مع الحفاظ على حقه في التكنولوجيا

وقال متولي إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل فرصة لبناء منظومة مصرية متكاملة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على فرض قيود على الاستخدام، وإنما تحقيق توازن بين حماية الطفل وإتاحة الفرصة أمامه للاستفادة من التكنولوجيا وأدوات العصر.

وأضاف أن هذا التوازن يتطلب سياسات واضحة تراعي طبيعة المراحل العمرية المختلفة، وتجمع بين التشريع والتوعية والرقابة التقنية والمسؤولية المشتركة بين الدولة والأسرة والمنصات الرقمية.

جدول زمني لتنفيذ منظومة الحماية

وطالب عضو مجلس الشيوخ وزارة الاتصالات بتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق منظومة حماية الأطفال رقميًا، ووضع جدول زمني واضح للتنفيذ والمتابعة، بما يضمن الانتقال من التوجيهات العامة إلى خطوات عملية قابلة للقياس.

وأكد أن حماية أطفال مصر من مخاطر الفضاء الرقمي يجب أن تتحول إلى سياسة وطنية مستدامة، تتطور بالتوازي مع التطور التكنولوجي، وتستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة، مع تعزيز قدرتهم على استخدام التكنولوجيا بصورة واعية ومسؤولة.

مصطفى متولي حماية الأطفال المدارس حماية الأجيال الجديدة

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